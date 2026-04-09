Huancayo celebra los 116 años de Juanita, la mujer más longeva del país

Su historia conmueve a toda una comunidad y reabre el debate sobre los registros en zonas rurales del país.

Un hecho que despierta emoción y reconocimiento por la vida es el caso de una adulta mayor que se ha convertido en símbolo de longevidad en el país tras celebrar 116 años.

Se trata de Juanita, una mujer que vive en la región de Junín, celebró su onomástico rodeada de familiares y vecinos de su comunidad, quienes no solo admiran su historia, sino también valoran una vida llena de sabiduría y experiencia.

Asimismo, la historia de esta mujer que es originaria de la ciudad de Huancavelica ha llamado mucha la atención por su extraordinaria edad, así como por el entorno y los cuidados que requiere.

SUPERA LOS REGISTROS OFICIALES

Un aspecto adicional que ha llamado la atención es que, según los registros oficiales del Documento Nacional de Identidad (DNI), su edad figura como 102 años. Sin embargo, sus familiares aseguran basándose también en testimonios que la mujer nació el 7 de abril de 1910 en Salcahuasi.

Esta situación permite evidenciar la realidad que se vivía en las zonas rurales del país, donde los nacimientos solían registrarse años después debido al limitado acceso de las familias a las entidades de registro civil.

ANTECEDENTE DE OTRO CIUDADANO LONGEVO

Esta situación también remite al caso de Marcelino Abad Tolentino, más conocido como “Mashico”, quien fue considerado el ciudadano más longevo del país al alcanzar los 125 años. Lamentablemente, falleció en marzo pasado en Huánuco.