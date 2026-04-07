Gobierno destina más de S/ 35 millones para mejorar acceso y uso de agua en Junín

MIDAGRI, a través del PSI y AGRO RURAL, ejecuta y pone en marcha obras de infraestructura hidráulica en Concepción, Chupaca y Jauja.

Trabajos incluyen mejoramiento de canales, sistemas de captación y almacenamiento de agua, así como acciones preventivas en la laguna Tragadero del Valle del Mantaro.

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), bajo el liderazgo del ministro Felipe Meza, anuncia e impulsa más de S/ 35 millones en intervenciones orientadas a mejorar el acceso y uso del agua en la región Junín.

En ese marco, el titular del MIDAGRI dio a conocer una inversión superior a S/ 32.5 millones para la ejecución de dos proyectos de riego, a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que beneficiarán a más de 700 familias productoras y permitirán mejorar el acceso al agua en más de 400 hectáreas agrícolas.

“Anunciamos una inversión de 32.4 millones de soles para proyectos de riego en Quero y Shicuy. Sabemos que el agua marca la diferencia en la producción y hay zonas donde solo se depende de la lluvia, por eso es clave el trabajo articulado entre Gobierno y autoridades para garantizar su acceso y fortalecer el campo.”, señaló el ministro Meza.

Este anuncio se realizó durante la reunión que sostuvo con la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cunas Sector A, donde se coordinaron acciones orientadas a optimizar la gestión del recurso hídrico y fortalecer el servicio de riego en beneficio de los productores agrarios de las provincias de Chupaca y Concepción.

Las acciones se desarrollarán en las comunidades de Quero, Santa Rosa de Huarmita, San Roque de Huarmita, San Pedro de Sulcán, Chala, Shicuy y Santa Cruz de Ranra, donde se implementará infraestructura para mejorar la captación, almacenamiento y distribución del agua. Además, se brindará asistencia técnica para fortalecer a las organizaciones de usuarios y promover el uso eficiente del agua y el manejo del riego parcelario.

Jauja: Inicio de trabajos en canales

Como parte de la jornada en Jauja, también se entregaron las actas para el mantenimiento y ampliación de canales, con una inversión de S/ 3.2 millones, a través de AGRO RURAL. Esta intervención permitirá mejorar la conducción del agua para cultivos como papa, maíz, habas, quinua, maca, olluco y pastos cultivados, contribuyendo a una producción más eficiente y sostenible.

Durante la actividad, también se anunció la entrega de abono nitrogenado, con el objetivo de reforzar la campaña agrícola y apoyar a las familias frente al incremento de costos.

“Hoy anunciamos el mantenimiento y ampliación de más de 12 kilómetros de canales en los distritos de El Mantaro, Huamalí, Apata y San Lorenzo, con una inversión de más de S/ 3.2 millones, para contar con agua en mejores condiciones para sus cultivos; y además entregaremos abono a los productores en las próximas semanas”, indicó el titular del sector.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, quienes destacaron la importancia de estas acciones para el desarrollo agrícola de la región.

Laguna Tragadero: acciones preventivas

Asimismo, el MIDAGRI iniciará labores en la laguna Tragadero, ubicada en los distritos de Marco y Acolla, con el objetivo de evitar embalses y reducir riesgos para la población y las actividades productivas del Valle del Mantaro.

Estas acciones, que cuentan con una inversión superior a S/ 80 mil, contemplan la construcción de una poza sedimentadora y la instalación de una malla de retención, lo que permitirá mantener el flujo natural del agua y disminuir posibles afectaciones a la agricultura, la ganadería y las viviendas.