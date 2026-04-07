Elecciones 2026: UE y OEA comenzaron a desplegar sus equipos de observadores a nivel nacional

Este mediodía, las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) iniciaron el despliegue de sus miembros a nivel nacional, en el marco de las elecciones generales 2026.

Alexander Gray, jefe de la Misión de Observadores de la UE, indicó que comenzaron a desplegar su segundo grupo de representantes, para el 12 de abril, día de los comicios, contarán con un total de 150 delegados a nivel nacional.

Destacó también que sus representantes brindarán apoyo permanente a las autoridades y ciudadanos de cada región hasta el final del proceso, por lo que, de haber una segunda vuelta electoral, se quedarán en el país hasta fines de junio.

OBSERVADORES DE LA OEA

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que su misión de observación electoral para el presente proceso está integrada por 90 personas, liderada por Víctor Rico, que inició este martes su despliegue final.

Precisó que cuentan con un equipo técnico integrado por expertos provenientes de 22 países, quienes se reunirán con diferentes autoridades, a fin de tener diversas perspectivas sobre el desarrollo de las elecciones de este 12 de abril.