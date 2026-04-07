Feroz balacera durante asalto a una combi en La Libertad: dos personas resultaron heridas

Un policía se enfrentó a balazos contra delincuentes que asaltaron una combi donde viajaban unos 15 profesores. El atraco se registró en una carretera del distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

El efectivo, que caminaba por el lugar, intervino al observar una barricada en la autopista y una combi detenida. En el asalto participaron cuatro hombres, quienes hirieron de bala a uno de los pasajeros.

CINCO ASALTOS

Se conoció que el valeroso agente logró herir a uno de los criminales, quien al final escapó. Un adolescente de 17 años fue intervenido, se le encontraron pertenencias de las víctimas, como celulares, laptop, dinero y ropa.

Las investigaciones señalan que los asaltantes conformarían una banda que constantemente comete este tipo de robos, desde inicios de año, hay cinco casos registrados bajo la misma modalidad en el sector de Virú.