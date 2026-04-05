Camioneta se despista y cae al río Rímac en Huarochirí: accidente deja dos muertos y un desaparecido

El suceso se registró la mañana de ayer en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, en la región Lima, dejando dos muertos y un desaparecido. Una camioneta que se dirigía de Lima a la ciudad de Huancayo se despistó y cayó al río Rímac.

La persona desaparecida fue identificada como Guillermo Lindo, de 98 años, exalcalde distrital de Hualhuas (Huancayo). Los fallecidos son el hijo de la exautoridad, Gilber Lindo (75), quien manejaba la unidad, y la esposa de este, Esther Cosme (71).

Se conocido que ambos murieron tras quedar atrapados entre los fierros retorcidos del automóvil, que se despistó a la altura del kilómetro 109 de la Carretera Central, en el sector de Chicla - Casapalca, por causas que se investigan.

INTENSA BÚSQUEDA

Según información preliminar, el exalcalde habría salido despedido del vehículo producto del fuerte impacto, siendo arrastrado por la caudalosa corriente del río, lo que ha dificultado las labores de búsqueda, informa Exitosa.

Equipos de la Brigada de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Salvamento Acuático de la Policía Nacional, continúan con las intensas labores para ubicar el paradero del desaparecido, la familia pide el uso de drones para ubicar a la exautoridad.