Detonan explosivo en fachada de una mueblería de Trujillo: es el segundo ataque que sufre el negocio

Desconocidos detonaron anoche una carga explosiva en la fachada de una conocida mueblería, ubicada en la avenida César Vallejo, distrito de Víctor Larco, en la ciudad de Trujillo. El frontis del local sufrió considerables daños.

Inmediatamente, la Policía Nacional activó el plan cerco para tratar de identificar la ruta que tomó la persona que llegó hasta el negocio, colocó la carga explosiva y luego la encendió, para después fugar en una bicicleta.

HACE CINCO DÍAS

La mueblería pertenece a la empresa de nombre M20, la misma que hace cinco días fue atacada con modalidad en su local de la avenida España. Los representantes en todo momento evitaron declarar a la prensa.

Tras el atentado, peritos de criminalística iniciaron las investigaciones. Vecinos exigen más seguridad para evitar situaciones similares, sus casas también resultaron afectadas por la detonación, informa RPP.