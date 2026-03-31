Fallece “Mashico”, el hombre más longevo del Perú, a pocos días de cumplir 126 años

Marcelino Abad Tolentino, conocido como “Mashico” y considerado el hombre más longevo del Perú, falleció a los 125 años en la región Huánuco, según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Su deceso se produjo a pocos días de cumplir 126 años, fecha que iba a celebrar el próximo 5 de abril.

El adulto mayor murió la tarde del lunes en la casa hogar de Cochachinche, ubicada en el distrito de Huácar, donde residía bajo cuidado permanente. Tras conocerse la noticia, los pobladores realizaron los actos velatorios en la zona, destacando su figura como símbolo de longevidad y tradición en la provincia de Ambo.

“Mashico” fue usuario del programa Pensión 65, gracias al cual obtuvo por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI) y acceso a servicios básicos como atención médica y una pensión. Además, el programa facilitó su traslado a la casa hogar “Mis Abuelitos”, donde recibió cuidados y convivió con otros adultos mayores, tras haber vivido durante años en una zona alejada.

FORTALEZA Y SOLIDARIDAD

A lo largo de su vida, Abad enfrentó duras adversidades, como la pérdida de sus padres a temprana edad y un accidente que afectó su cadera. Pese a ello, se dedicó al cultivo de su huerto y destacó por su fortaleza y solidaridad con su comunidad. Su entierro se realizará en la provincia de Ambo, donde será despedido con muestras de afecto y reconocimiento por su extensa vida.