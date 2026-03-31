INEI visitó más de medio millón de viviendas con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional

Instituto llegó a 547 536 viviendas y entrevistó a 1 204 433 personas durante los cinco años que se viene ejecutando la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) visitó un total de 547 536 viviendas y entrevistó a 1 204 433 personas durante los cinco años que se viene ejecutando la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), investigación que se ha convertido en la principal fuente de información especializada sobre el mercado laboral peruano.

La EPEN es una actividad estadística continua que permite suministrar información mensual de seguimiento del mercado laboral a través de indicadores de empleo, desempleo y otros referentes a la disponibilidad y utilización de los recursos humanos a nivel nacional.

Esta encuesta inició sus operaciones de campo el 29 de marzo de 2021 y cuenta con personal debidamente capacitado que completa los cuestionarios realizando entrevistas directas en las viviendas seleccionadas, a través de dispositivos móviles (tableta digital).

Sirve para matriz de empleo y el cálculo del año base

Asimismo, la información recolectada sirve para la elaboración de la matriz de empleo y el cálculo del año base de las Cuentas Nacionales, y es utilizada por diversas entidades del Estado, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. De igual manera, representa una fuente relevante para organismos internacionales, investigadores y el público en general.

Su diseño permite generar y publicar información sobre la situación de la ocupación, el desempleo, la informalidad laboral, entre otras variables clave, con periodicidad mensual para Lima Metropolitana y Callao (por trimestre móvil), información trimestral para las ciudades y anual para los niveles departamental, urbano y rural.

Indicadores de gran importancia para la toma de decisiones

A través de la EPEN, se pueden obtener indicadores sobre tasa de ocupación, tasa de actividad, tasa de asalariados, tasa de personal adecuadamente empleado, tasa de subempleo, tasa de empleo formal, tasa de empleo informal, ingreso principal (soles corrientes), tasa de desempleo y tasa de inactivos.

Las publicaciones y bases de datos de la EPEN se encuentran disponibles en el portal institucional del INEI (https://www.gob.pe/inei/), a través de informes técnicos mensuales, trimestrales y anuales, así como en la plataforma de microdatos, conforme al calendario de difusión establecido.

En la actualidad, la EPEN cuenta con un equipo humano altamente especializado, conformado por profesionales en las áreas de operación de campo, actualización cartográfica y registro de viviendas, generación de indicadores, consistencia de datos, metodología, capacitación, muestreo y control de calidad, monitoreo, programación de rutas, supervisión nacional y área administrativa, así como personal de apoyo en seguridad.