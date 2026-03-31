Cusco: al menos 10 días demoraría reparación de vía férrea hacia Machu Picchu dañada por huaico

Un huaico registrado la madrugada del lunes en la zona de Mandor, distrito de Machu Picchu, afectó la vía ferroviaria de acceso amazónico a la ciudadela arqueológica, por lo que se suspendió el servicio hasta nuevo aviso.

La medida perjudica a decenas de turistas, nacionales y extranjeros, que deseaban conocer la ciudad Inca de Machu Picchu; tras el deslizamiento los visitantes quedaron varados en el referido sector.

RUTA OLLANTAYTAMBO

El corresponsal de Panamericana Televisión en el Cusco, Raúl Cabrera, informó que la vía estará cerrada unos 10 días y que los trabajos de reparación ya se iniciaron. Los turistas varados tratan de retornan a la Ciudad Imperial.

Las autoridades enviaron personal para colaborar en la evacuación de los turistas. Ante esta situación, los visitantes están optando por la ruta Ollantaytambo para llegar a Machu Picchu, que está operando con normalidad.