CCFFAA informa que abatieron a 2 terroristas en el VRAEM: también incautaron armas de grueso calibre

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Mediante un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) informó que dos terroristas fueron abatidos la tarde de ayer durante un operativo militar en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Se trata de alias 'David', presunto miembro titular del Comité Central de Sendero Luminoso, y alias 'Ramírez', quienes fueron ultimados tras un feroz enfrentamiento en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, en la región Ayacucho.

LEGISLACIÓN VIGENTE

El CCFFAA señaló también que se incautaron dos armas de grueso calibre: una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm. Participaron en el operativo la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial VRAEM, la Policía Nacional y la Fiscalía.

"Las patrullas vienen actuando en estricto cumplimiento de la legislación vigente, respetando de manera irrestricta los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", enfatizan en su pronunciamiento el CCFFAA.