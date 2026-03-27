Premier Arroyo: Ejecutivo no escatimará esfuerzos en combatir y erradicar la minería ilegal

El premier Luis Arroyo Sánchez reafirmó el compromiso del Gobierno de combatir la minería ilegal y aseguró que no escatimará esfuerzos para erradicar este flagelo que es la principal economía ilegal del país.

“Vamos a sumar esfuerzos para erradicar la minería ilegal. Este Gobierno acciona y reacciona”, sostuvo el funcionario durante una reunión con altos mandos de la Policía Nacional y la Marina de Guerra.

Durante el encuentro se evaluó la situación de esta actividad ilícita en todo el país y las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo contra esta actividad criminal, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026.

INTERDICCIONES MENSUALES

Se conoció que se efectuaron 313 operativos, que permitieron destruir e incautar bienes por S/530 millones. Entre las regiones con mayores montos intervenidos figuran Madre de Dios, Amazonas, Arequipa y Huánuco.

Se reportó que en 2026 el número de interdicciones mensuales creció en 45 % respecto al promedio de 2025, pasando de 86 a 125 operativos. Solo en la primera quincena de enero se ejecutaron 70 intervenciones, informa Andina.