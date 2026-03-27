Trágico accidente en carretera de Puno deja víctimas mortales y varios heridos

Vehículo volcó en carretera de Puno y provocó una tragedia con víctimas mortales y algunos heridos.

Un terrible accidente de tránsito se registró en la carretera binacional Desaguadero–Moquegua, donde un vehículo se volcó a la altura del kilómetro 215, dejando varios heridos y fallecidos.

El suceso se presentó en el distrito de Santa Rosa de Masocruz, provincia de El Collao. Según el reporte policial, el vehículo fue hallado a unos 15 metros de la vía, con daños severos, dejando lamentablemente dos personas fallecidas y ocho heridas.

AUTORIDADES LLEGARON AL LUGAR

Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con una escena desgarradora, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer yacían debajo de la unidad siniestrada, y hasta el momento no han sido identificados.

Por otro lado, los ocho ocupantes que resultaron heridos fueron trasladados al centro de salud de Masocruz, donde vienen recibiendo atención médica.

INICIAN INVESTIGACIONES

Sin embargo, la identidad del conductor es desconocida, ya que no se encontraba en el lugar del accidente al momento de la intervención policial. Asimismo, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para determinar la causa principal del siniestro.