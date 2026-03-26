Detienen a dos extranjeros en Ucayali: tienen requisitoria internacional por tráfico ilícito de drogas

Tras acciones de inteligencia operativa, la Policía Nacional capturó anoche, en la región Ucayali, a dos ciudadanos extranjeros con alerta roja de Interpol por el delito de tráfico ilícito de drogas (TID).

La intervención se realizó en el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre, a la altura de la garita de control forestal en el distrito de Campo Verde, provincia ucayalina de Coronel Portillo.

PROCEDIMIENTOS DE EXTRADICIÓN

Los detenidos son: Bruno S. C. (33), requerido por el Juzgado de Cruzeiro do Sul de Brasil, por narcotráfico; y Sebastiao A. F. (42), solicitado por la justicia del estado de Paiva de Brasil, por tráfico de drogas.

Los sujetos fueron puestos inmediatamente a disposición de las autoridades competentes para iniciar los procedimientos de extradición, conforme a los protocolos de cooperación internacional, informa Andina.