INEI recorrerá más de 1300 viviendas en Arequipa como parte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Se desplegará personal de campo en la región para visitar 1,300 viviendas de las cuales 1,120 se ubican en zonas urbanas y 180 en áreas rurales.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desplegará personal de campo en la región Arequipa para visitar 1,300 viviendas —de las cuales 1,120 se ubican en zonas urbanas y 180 en áreas rurales— en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), investigación de alcance nacional que se ejecuta en todo el país.

Esta importante encuesta permite obtener información clave sobre indicadores como la fecundidad, la mortalidad infantil, la salud reproductiva y las condiciones generales de salud de la población, contribuyendo así a la toma de decisiones y al diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Para garantizar el normal desarrollo de esta investigación, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, llegó a la ciudad de Arequipa, donde se sumó a la labor del equipo técnico que este año visitará las viviendas en esta localidad (de una muestra total de 36 760 viviendas a nivel nacional).

“Hoy nos tocó Arequipa como parte de las visitas de inspección y apoyo que realizamos en todo el país para garantizar el normal desarrollo de la ENDES, trabajo que nos permite hacer un seguimiento permanente de indicadores demográficos y de salud en el país”, aseveró la máxima autoridad del INEI.

Encuesta permanente que se realiza dentro del hogar

Recordó que la ENDES es una encuesta permanente que se inicia en enero y concluye en diciembre. La entrevista se realiza dentro del hogar, debido a que contempla mediciones de peso y talla en niños, mujeres y personas de 15 años a más; medición de hemoglobina en niños y mujeres; medición de perímetro abdominal y presión arterial en personas de 15 años a más; además de la medición del yodo en la sal y cloro residual en el agua del hogar.

Resultados difundidos en cuatro importantes publicaciones

Sus resultados son difundidos por departamento en cuatro importantes publicaciones, que abarcan un amplio conjunto de indicadores estratégicos para el análisis y la formulación de políticas públicas: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Informe Principal de la Encuesta, Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles y Desarrollo Infantil Temprano. Sus resultados son utilizados por instituciones nacionales para evaluar programas de salud y por organizaciones internacionales.

La ENDES permite que sus resultados sean utilizados por cada una de las regiones para el diseño, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de políticas públicas y programas presupuestales, así como para el seguimiento de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).