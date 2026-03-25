Fenómeno de El Niño afecta el norte en plena temporada de viajes por Semana Santa

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina, lo que lleva a miles de peruanos a planificar viajes para escapar de la rutina durante el feriado largo que se vive en esas fechas.

Familias y grupos de amigos suelen aprovechar este feriado para desconectarse del trabajo, los estudios u otras responsabilidades, optando por disfrutar de la amplia oferta turística que ofrece el país.

Sin embargo, el fenómeno de El Niño ha modificado estos planes, ya que las intensas lluvias y huaicos han afectado seriamente las playas del norte, impactando accesos, viviendas y servicios turísticos.

PLAYAS DEL NORTE AFECTADAS

Uno de los sectores más afectados ha sido el de las playas, especialmente las ubicadas en el norte del país. En ese contexto, Lucy Mier y Terán, vocera de la Cámara de Comercio de Lima, señaló que la expectativa de visitar estos destinos ya no es la misma debido a los recientes acontecimientos. “Estas playas que tenían la expectativa de tener mucha gente, resulta que no ha sucedido y no va a suceder como en otras oportunidades”.

Ante este panorama, muchos viajeros han optado por cambiar de destino turístico. En ese sentido, las playas del sur chico se han posicionado como una alternativa, ya que han sido menos afectadas por las lluvias. “Al contrario, ha sido interesante porque el sur chico, al no ser tan afectado, la gente ha preferido irse a un lugar más cercano y de esa manera están incrementando su opción de ir a pasar Semana Santa para allá”, sostuvo.