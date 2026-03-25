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Hace 2 horas

Fiscalía prosigue investigaciones en EsSalud por presunto caso relacionado con César Acuña

Diligencias fiscales en Chiclayo buscan esclarecer un posible direccionamiento en contratos del servicio de alimentación.



Continúa la polémica por los presuntos contratos que no se habrían ejecutado de manera adecuada entre EsSalud y un consorcio, cuya empresa integrante estaría vinculada a una compañía relacionada con el padre de Brunela Horna, nuera de César Acuña.

La Fiscalía ha realizado diligencias en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, a raíz de un contrato específico vinculado al servicio de alimentación que fue firmado el 2 de marzo de 2026.

FISCALÍA REALIZA DILIGENCIAS

Esta medida fue adoptada por la Fiscalía debido a que una de las empresas del consorcio que obtuvo el contrato estaría vinculada al padre de Brunella Horna, a través de un número telefónico que figura a nombre de Gustavo Horna.

Asimismo la empresa que está vinculada a Horna pertenece a un consorcio que ha brindado un servicio, todo esto a raíz porque el servicio no fue brindado en óptimas condiciones teniendo muchas irregularidades que fueron detectadas y documentadas según lo dicho por Contraloría. 

SE TOMAN ACCIONES

A raíz de un informe de la Contraloría General, la Fiscalía ha iniciado acciones para indagar un presunto delito contra quienes resulten responsables, en una etapa preliminar. Asimismo, se está a la espera de que se formalice una investigación con posibles imputados.

Por otro lado, el Ministerio Público buscará determinar si existieron irregularidades en la firma de los contratos e identificar una eventual participación de algún partido político en un presunto direccionamiento de los mismos.


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