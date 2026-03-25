Fiscalía prosigue investigaciones en EsSalud por presunto caso relacionado con César Acuña

Continúa la polémica por los presuntos contratos que no se habrían ejecutado de manera adecuada entre EsSalud y un consorcio, cuya empresa integrante estaría vinculada a una compañía relacionada con el padre de Brunela Horna, nuera de César Acuña.

La Fiscalía ha realizado diligencias en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ubicado en la ciudad de Chiclayo, a raíz de un contrato específico vinculado al servicio de alimentación que fue firmado el 2 de marzo de 2026.

FISCALÍA REALIZA DILIGENCIAS

Esta medida fue adoptada por la Fiscalía debido a que una de las empresas del consorcio que obtuvo el contrato estaría vinculada al padre de Brunella Horna, a través de un número telefónico que figura a nombre de Gustavo Horna.

Asimismo la empresa que está vinculada a Horna pertenece a un consorcio que ha brindado un servicio, todo esto a raíz porque el servicio no fue brindado en óptimas condiciones teniendo muchas irregularidades que fueron detectadas y documentadas según lo dicho por Contraloría.

SE TOMAN ACCIONES

A raíz de un informe de la Contraloría General, la Fiscalía ha iniciado acciones para indagar un presunto delito contra quienes resulten responsables, en una etapa preliminar. Asimismo, se está a la espera de que se formalice una investigación con posibles imputados.

Por otro lado, el Ministerio Público buscará determinar si existieron irregularidades en la firma de los contratos e identificar una eventual participación de algún partido político en un presunto direccionamiento de los mismos.