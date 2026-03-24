Enorme roca impacta contra ómnibus interprovincial en Pasco: accidente deja muertos y heridos

Esta madrugada, un ómnibus interprovincial fue impactado por una enorme roca cuando circulaba por el sector Batanchaca – Pikilhuanca, en la jurisdicción de Huariaca, región Pasco. La piedra se desprendió de un cerro por las intensas lluvias.

Según los sobrevivientes, la unidad que cubría la ruta Huánuco–Lima, fue alcanzada en plena marcha. El impacto afectó la parte superior del ómnibus, desatando el pánico entre los pasajeros, sobre todo en los niños que empezaron a gritar y llorar.

ALERTA MÁXIMA

De manera preliminar, se informó que el accidente dejó muertos y heridos de distinta consideración, quienes fueron auxiliados y trasladados de emergencia por equipos del Ministerio de Salud al hospital primario de la localidad de Huariaca.

Hasta el momento no se conoce la lista oficial de heridos y fallecidos. Luego de la tragedia las autoridades del sector transporte se mantienen la alerta máxima, ante posibles nuevos deslizamientos en este tramo de la carretera, informa Correo.