Premier Arroyo: Se ha desplegado Fuerzas Integradas en 27 distritos para enfrentar la criminalidad

El premier Luis Arroyo Sánchez presenció hoy el despliegue de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), que es parte de las medidas del Ejecutivo para combatir la criminalidad. La acción se desarrollará en 27 distritos de regiones con mayor incidencia de delitos.

Dijo que esta implementación marca un "hito trascendental" en la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Detalló que buscan garantizar la tranquilidad ante la violencia que afecta a ciudadanos, empresarios, transportistas, comerciantes y más.

CAPACIDAD DE RESPUESTA

"Como parte de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, hoy, desplegamos las Fuerzas Integradas de Tareas en 27 distritos con mayor incidencia de delito, en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco", señaló.

Las FIT articula la labor de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Serenazgo y otras entidades. Cada grupo lo integran 200 efectivos, se fortalecerá el control territorial, se intensificará el patrullaje y mejorará la capacidad de respuesta frente al delito.