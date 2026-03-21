Elecciones 2026: observadores internacionales visitan distintas sedes de la ODPE en Chiclayo

Integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) visitaron la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chiclayo, para conocer sobre las acciones desplegadas en el marco de las elecciones 2026.

Fueron recibidos por el jefe de la oficina, José Tecsihua Quispe, quien explicó a los representantes del organismo internacional sobre el trabajo que desarrollan, serán ellos los que supervisaran el buen desarrollo de los comicios el próximo 12 de abril.

Informaron a los observadores Quinten Lataire y Ada Kielczkowska sobre las constantes jornadas de capacitación de la ODPE a los miembros de mesa, electores y personeros. Así como las acciones de difusión y el buen uso de materiales informativos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Como parte de la visita, los observadores también recorrieron el Centro de Cómputo Electoral, ambiente donde se procesarán las actas y se consolidan los resultados. También conocieron sobre las medidas de seguridad coordinadas con las fuerzas del orden.

La ODPE Chiclayo tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 8 distritos y 1 centro poblado del distrito de Monsefú, donde se han habilitado 151 locales de votación y 1,458 mesas de sufragio para atender a 430,599 electores hábiles.