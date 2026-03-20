Piura: despliegan más maquinarias en distintos sectores de Ayabaca para atender emergencias por lluvias

El MIDAGRI, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desplegó maquinaria para ejecutar labores de limpieza y descolmatación en cinco puntos críticos adicionales de Ayabaca, en la región Piura, ante las intensas lluvias.

Las labores se concentran en los sectores de Sausal de Quiroz, Huachuma, Las Pircas, Sausal de la Frontera, Frejolito y Remolinos, donde operan dos excavadoras y un cargador frontal para proteger a la población agrícola, los cultivos y la infraestructura hidráulica.

Ejecución programada en la región

El desplazamiento de la maquinaria desde el mes de enero y los trabajos acelerados continúan de manera sostenible a lo largo de las cuencas de los ríos Piura y Chira, así como en la quebrada San Francisco. Se espera culminar en septiembre las labores en 10. 9 kilómetros.

Desde enero, el desplazamiento de maquinaria y las labores intensificadas se desarrollan de forma sostenida en las cuencas de los ríos Piura y Chira, así como en la quebrada San Francisco. Se prevé culminar en septiembre la intervención de 10.9 kilómetros.

Para el 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) cuenta con presupuesto para intervenir siete puntos vulnerables en las provincias de Sullana, Morropón, Ayabaca y Sechura.

En la cuenca del río Piura, en el distrito de Chulucanas (sector Filtraciones), se han removido 6,900 metros cúbicos de material. En el distrito de Sechura, en el dique Virrilá, se han extraído 2,035 metros cúbicos.

Asimismo, en el distrito de La Matanza se logró habilitar el paso en la quebrada San Francisco, con la remoción de 41,762.77 metros cúbicos de tierra, ramas y maleza.

En la cuenca del río Chira, la maquinaria retiró 9,580 metros cúbicos de escombros en el sector Potreritos (distrito de Querecotillo). En el sector Limonal se ejecutan 110,769.87 metros cúbicos y en el puente Jambur II se registra un avance de 38,134.6 metros cúbicos. El punto Tamarindo (distrito de Paita) se encuentra suspendido.