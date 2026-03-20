MIDAGRI : más de 4 mil mujeres emprendedoras participan de convocatoria EEMRI 2026

Para contribuir a mejorar la competitividad y calidad de vida de la mujer emprendedora del agro, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), convocó la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI 2026).

El plazo de cierre de las inscripciones se dio el 13 de marzo último, donde más de 400 organizaciones agrarias de mujeres (OAM), que representan a más de 4 mil productoras a nivel nacional, lograron presentar su solicitud de elegibilidad para acceder a la subvención económica de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI 2026).

De esta manera, continúa el proceso para la obtención de uno de los beneficios que brinda el sector como subvención económica hasta S/137 500 por organización agraria de mujeres.

A través de AGROIDEAS, entidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en esta quinta convocatoria se cuenta con un presupuesto de S/10 millones, destinado al fortalecimiento de la autonomía económica de las OAM, integradas por mujeres rurales e indígenas con emprendimientos agrícolas, pecuarias o forestales.

Cabe precisar que estas organizaciones han cumplido el primer paso con la presentación de sus documentos de manera física y virtual. Ahora lo que corresponde es el proceso de evaluación con la revisión documentaria y la verificación de campo. Con esto, las OAM que cumplan este requisito serán declaradas elegibles.

Productoras en evaluación

En esta convocatoria nacional 2026, representantes de las 24 regiones han logrado inscribirse, incluso destacan con mayor cantidad las solicitudes provenientes de las regiones de Junín, Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Lima, Pasco, Puno, Amazonas, Ayacucho, Ancash, San Martín y Piura.

En esta oportunidad, las OAM postularon con 39 cadenas productivas (agrícolas, pecuarias y forestales) entre las que resaltan las cadenas productivas de cuyes, aves de corral, café, cacao, entre otras.

Posteriormente, las OAM elegibles, recibirán orientación para la formulación de sus planes de emprendimiento, los que serán evaluados por AGROIDEAS. La selección de los planes de emprendimiento que obtendrán subvenciones económicas se rige de acuerdo a los recursos disponibles hasta cubrir el presupuesto asignado.

La EEMRI y su apoyo a la mujer agricultora

Cabe referir que desde el 2022 a la fecha, se han entregado subvenciones a 9053 mujeres rurales e indígenas a través de 787 planes de emprendimiento a nivel nacional principalmente en las cadenas productivas de cuy, leche, avícola, cacao, palta, miel de abeja, entre otras de las diversas regiones del país.