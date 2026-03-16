Día del Artesano: reconocimiento al talento y tradición cultural del Perú

Cada 19 de marzo se celebra en el Perú el Día del Artesano en el Perú, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de miles de artesanos que, a través de sus creaciones, mantienen vivas las tradiciones culturales del país.

La artesanía peruana es considerada una de las más representativas de América Latina por su diversidad de técnicas, materiales y estilos. Desde textiles andinos hasta cerámica, tallado en piedra, joyería y trabajos en madera, cada pieza refleja la historia y la identidad de distintas regiones del territorio.

En el país, miles de familias dependen de esta actividad económica que no solo preserva conocimientos ancestrales, sino que también impulsa el turismo y la economía local. Muchas de estas técnicas se transmiten de generación en generación, manteniendo vivas prácticas que tienen siglos de historia.

FERIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

En esta fecha, diversas instituciones públicas y privadas realizan ferias, exposiciones y actividades culturales para destacar el talento de los artesanos y promover el consumo de productos hechos a mano, considerados parte fundamental del patrimonio cultural del Perú.