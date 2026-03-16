Delincuentes atacan a balazos un miniván en La Libertad: una maestra resultó herida en la pierna

Esta mañana, un miniván que se dirigía desde la provincia de Trujillo con destino a Virú, fue atacada a balazos a la altura de Puente Virú, los facinerosos dispararon seis veces contra la unidad vehicular. Una profesora resultó herida.

Los aterrorizados pasajeros señalaron que es un milagro que no haya habido víctimas mortales pues los criminales dispararon a matar. Producto del incidente, a la altura de la llanta posterior, se aprecia seis orificios de bala.

CASO DE EXTORSIÓN

A la lesionada se le trasladó de emergencia hasta el centro de salud de Virú para que reciba la atención médica correspondiente.Trascendió que la maestra iba a la inauguración del año escolar 2026, ahora guardará 3 meses de reposo.

La unidad fue trasladada a la comisaría de Virú, donde el chofer brinda su declaración sobre lo ocurrido. Por la modalidad del atentado, las investigaciones apuntarían que la causa de este atentado sería un caso de extorsión.