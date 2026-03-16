Al menos tres muertos y cinco heridos de consideración deja deslizamiento de tierra en La Libertad

Según primeras informaciones, al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas de consideración, tras un deslizamiento de tierra registrado en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en la región La Libertad.

Al respecto, el Centro de Operación de Emergencia Regional (COER) señaló que la tragedia ocurrió ayer, domingo, alrededor de la 1:20 p.m. El deslizamiento de tierra también dejó al menos una vivienda destruida.

TRASLADAR BRIGADISTAS

Médicos del centro de salud de Parcoy, junto a pobladores lograron rescatar a personas atrapadas por el lodo, cinco en total, fueron trasladadas a un hospital de Pataz pues presentan múltiples lesiones.

El Gobierno Regional de La Libertad coordina con el Ejército la salida de un helicóptero, desde la ciudad de Huanchaco, con el fin de trasladar a brigadistas y equipos de respuesta ante la emergencia, informa RPP.