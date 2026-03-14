Bus interprovincial se despista y cae a abismo en San Martín: accidente deja 5 muertos y 10 heridos

Un accidente de tránsito se registró la mañana del viernes 13 de marzo en la carretera Fernando Belaúnde, en la región San Martín, un bus interprovincial se despistó y cayó a un abismo en el sector conocido como la “Curva del Diablo”.

La unidad de la empresa Universo había partido de la ciudad de Trujillo y tenía como destino Tarapoto cuando, por causas que se investigan, se despistó y cayó a un abismo dejando 5 muertos y 10 heridos de distinta consideración.

FIERROS RETORCIDOS

Debido a la profundidad del barranco y a lo accidentado del terreno, la labor de los rescatistas se complicó. Los pobladores de la zona trasladaron, en vehículos particulares, a los pasajeros heridos a un centro de salud cercano.

Las labores de rescate se prolongaron durante varias horas. Testigos indicaron que una de las tareas más complejas fue retirar los cuerpos de los fallecidos, ya que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la siniestrada unidad.