Municipalidad de Machupicchu: siete trabajadores son detenidos por beber licor dentro de la comuna

Según información policial, siete trabajadores de la Municipalidad distrital de Machupicchu, en la región Cusco, fueron intervenidos por presuntamente beber licor en la oficina de logística de la comuna.

Entre los detenidos figuran empleados, así como dos gerentes. Ellos fueron identificados como Edwar S. (30), Washington S. (37), Humber H. (38), Carlos L. (36), Edison A. (37), Edwin C. (37) y Hussein Q. (36).

Los empleados fueron detenidos por supuestamente estar involucrados en el presunto delito contra la administración pública en su modalidad de peculado de uso en agravio del Estado, informa RPP.

SEPARAN A EMPLEADOS

Durante la intervención, también se incautaron bebidas alcohólicas. El incidente fue comunicado a la fiscal María Huaco Cateriano, a fin de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Por su parte, la Municipalidad distrital de Machupicchu dispuso la separación de los funcionarios presuntamente involucrados, como medida preventiva, mientras se llevan a cabo las indagaciones.