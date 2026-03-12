Áncash: rescatistas ayudan a viajeros a cruzar río tras caída de puente

Los viajeros lograron atravesar el río gracias a un operativo de apoyo humanitario realizado por el Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastre.

El tránsito vehicular permanece totalmente interrumpido en la carretera nacional PE-3N, en el tramo Conococha – Cátac, luego del colapso del Puente Collota ocurrido la noche del 11 de marzo en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, en la región Áncash.

Debido a esta emergencia, decenas de viajeros se han visto obligados a cruzar a pie el río Collota para continuar su trayecto, mientras las autoridades trabajan para restablecer la transitabilidad en esta importante vía de la sierra ancashina.

Durante la mañana, varias personas —entre mujeres, niños y adultos mayores— lograron atravesar el río gracias a un operativo de apoyo humanitario realizado por el Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) del Gobierno Regional de Áncash.

Los rescatistas instalaron un sistema de cuerdas de seguridad y utilizaron cascos, guantes y otros equipos de protección para permitir el paso seguro de los afectados. En algunos casos, adultos mayores y mujeres fueron cargados en la espalda por el personal de rescate, mientras otros integrantes del equipo aseguraban el cruce sosteniendo cuerdas de extremo a extremo del cauce.

CAUSAS DEL COLAPSO

Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash (COER), el colapso del puente se produjo debido a las intensas lluvias, que incrementaron el caudal del río y generaron la erosión y socavación de los estribos hasta provocar la caída de la plataforma. El incidente dejó una persona fallecida y tres heridos, quienes fueron trasladados a una clínica de Huaraz.