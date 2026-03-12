Nacionales

Hace una hora

La Libertad: extorsionadores piden cupos a docentes para dejarlos transitar y llegar a sus escuelas

Desde el año pasado, los maestros que dictan clases en las instituciones educativas de las provincias de Ascope y Gran Chimú son víctimas de las bandas criminales.

Según denunció el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo, extorsionadores estarían amenazando a docentes que laboran en distintas provincias de la región.

Indicó que los delincuentes solicitarían el pago de cupos para permitir que los profesores lleguen sin contratiempos ni problemas, a las instituciones educativas en donde deben trabajar a partir del 16 de marzo, día que inicia el año escolar.

AMENAZAS DE MUERTE

Ya ha habido amenazas en Ascope y Gran Chimú para que los docentes paguen cupos para que puedan transitar y llegar a sus instituciones educativas sin peligro, sin que los asaltantes, luego, les estén haciendo llegar mensajes a su WhatsApp con amenazas de muerte”, dijo a RPP.

Pinedo Esquivel señaló que el año pasado también se registró esta situación. Incluso, recordó que delincuentes balearon, en mayo de 2025, una combi que trasladaba a maestros a Julcán, producto de ello la docente Eloísa C., terminó herida.


