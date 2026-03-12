Piura: dos vehículos con pasajeros desaparecen tras ser arrastrados por un gigantesco huaico

Según informaron los pobladores, un enorme deslizamiento de lodo y piedras debido a las intensas lluvias se registró la mañana de ayer en el sector Peña Llorona, provincia de Ayabaca, en la región Piura.

El huaico afectó una carretera y arrastró dos vehículos con pasajeros, un miniván y una camioneta, algunos lograron escapar con esfuerzo de las unidades, pero otros no pudieron y desaparecieron con los carros.

INCOMUNICADOS

Trascendió que los pasajeros en su mayoría eran docentes que retornaban a la provincia de Ayabaca a cumplir con su labor, pese al riesgo en la vía por las lluvias que se registran desde hace días, informa RPP.

Se desconoce la cantidad e identidad de los pasajeros. Los vecinos han formado brigadas para buscar a las posibles víctimas, piden el retiro de escombros de la autopista pues están incomunicados.