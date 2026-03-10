Midis: entregan condecoración Orden al Mérito de la Mujer 2026 a usuaria de Pensión 65 por su contribución social

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, es una fecha que invita a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades y reconocer la contribución de diferentes personas en las 25 regiones del país.

Bajo esa premisa, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, resaltó la importancia de la condecoración Orden al Mérito de la Mujer 2026, que se entregó este domingo a Trinidad Ventura Chuquizuta (69), usuaria del programa Pensión 65.

La adulta mayor es natural del distrito de Lamud, provincia de Luya (Amazonas), de donde hizo presente su voz ancestral en favor de la igualdad de oportunidades. Doña Trinidad es conocida como “La última cantora de la humisha”, por mantener vigente una de las expresiones tradicionales más representativas de los carnavales amazónicos.

La sexagenaria obtuvo el galardón del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en la categoría Ejemplo de vida (adulta mayor), después de una votación virtual donde también estuvieron nominadas otras dos ciudadanas que reciben la cobertura integral del Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis).

Este reconocimiento busca generar conciencia y resaltar el trabajo social de la señora Ventura, quien, a través de sus cantos, transmite de generación en generación, el valor de la identidad cultural y la igualdad entre hombres y mujeres.

“Esta condecoración busca visibilizar a mujeres que contribuyen activamente al desarrollo de sus comunidades y a la preservación de las tradiciones culturales, demostrando que las personas adultas mayores continúan desempeñando un rol valioso en la sociedad”, enfatiza la ministra Vásquez desde Palacio de Gobierno, donde se desarrolló la ceremonia.

EMBLEMA DE AMAZONAS

Doña Trinidad, quien cumplirá 70 años el 21 de mayo, también fue reconocida previamente por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, por su aporte a la cultura local.

Además, fue pieza clave en la creación de la Asociación del Adulto Mayor de Lamud “Señor de Gualamita”, espacio donde promueve el envejecimiento activo, el autocuidado, la revaloración de saberes y la defensa de derechos.

La historia de doña Trinidad Ventura refleja cómo la protección social no solo garantiza bienestar económico, sino también contribuye a preservar la memoria cultural del país y promover la igualdad de oportunidades, más aún en una fecha tan especial como el Día Internacional de la Mujer.