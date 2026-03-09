Gobierno, a través del Midagri, ejecuta acciones de prevención ante lluvias en varias regiones del país

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), continúa realizando acciones de mitigación ante las lluvias intensas en la capital y el norte del país, con trabajos de descolmatación en más de 25.5 kilómetros de ríos de manera simultánea. Para ello se han desplegado 25 máquinas en Lima y más de 70 en el norte del territorio nacional.

Solo en la cuenca del río Rímac se limpiarán más de 38 kilómetros en 22 puntos críticos identificados durante los próximos meses. Estas acciones permitirán proteger a más de 56 mil habitantes y 11 185 viviendas ubicadas en los alrededores del río más importante de nuestra capital.

De esta manera, comunidades de Chosica, Chaclacayo y Ricardo Palma fueron puestas a buen recaudo, aun con las dificultades propias de intervenir en plena temporada de lluvias. Pese a este escenario, durante este año se han retirado más de 33 mil metros cúbicos de sedimentos.

En paralelo, se atienden cerca de 2 kilómetros en los ríos Cañete y Lurín, con el objetivo de proteger los cultivos y la infraestructura hidráulica de la población local.

El norte del país también es atendido ante las constantes lluvias. Los cerca de 22 kilómetros de ríos en plena descolmatación así lo demuestran, con labores que incluyen 24 sectores vulnerables previamente identificados en Áncash, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes.

Aun cuando los ríos Rímac y Tumbes alcanzaron el umbral rojo hace pocos días, con reportes de 95.24 y 122 metros cúbicos por segundo, respectivamente, ninguno de los puntos atendidos por los especialistas de la ANA registró daños, lo que demuestra que el trabajo constante del personal viene siendo efectivo y continuará evitando desbordes que puedan afectar a la población.

Estas intervenciones forman parte del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el fin de prevenir riesgos por lluvias intensas y salvaguardar a la población, así como la infraestructura hidráulica y las actividades productivas del país.