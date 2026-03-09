Gobierno mantiene clases presenciales pese a crisis por escasez de gas

El Gobierno informó que el inicio de clases en los colegios estatales no se modificará pese a la crisis generada por la escasez de gas natural en Lima. Las autoridades confirmaron que la educación presencial continuará con normalidad mientras se implementan medidas para enfrentar la situación energética.

En los últimos días, la reducción del suministro de gas ha generado preocupación en distintos sectores debido a su impacto en servicios clave como la generación de energía, el transporte público y algunos establecimientos de salud.

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció la aplicación de medidas temporales orientadas a reducir el consumo de combustible en la capital. Estas acciones buscan garantizar el abastecimiento mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea.

ESTABILIZAR EL SUMINISTRO DE GAS

Las autoridades señalaron que el objetivo es estabilizar el suministro de gas en el menor tiempo posible y evitar mayores afectaciones en la población, especialmente en sectores esenciales como la educación y el transporte.