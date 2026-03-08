Cusco: miembros del Ejército rescatan a decenas de pobladores atrapados por un enorme huaico

Miembros del Ejército participaron en labores de rescate y apoyo a la población afectada por un huaico registrado la mañana de ayer en el distrito de Villa Virgen, provincia de La Convención, región Cusco, como consecuencia de las lluvias intensas.

Según el Ministerio de Defensa, la intervención estuvo a cargo del Batallón Contraterrorista N.° 34 de la 2.ª Brigada de Infantería, que ayudó a las decenas de afectados que clamaban por ayuda tras el deslizamiento de lodo, piedras y agua.

DOCUMENTOS PERSONALES

En el lugar, se ejecutó labores de búsqueda, rescate y evacuación de pobladores de todas las edades, que quedaron atrapados o aislados por varias horas tras el evento natural, que afectó, viviendas, carreteras, cultivos y mató animales.

Tras la acción de los militares, se logró poner a buen recaudo a las personas afectadas, brindándoles además seguridad y asistencia durante la emergencia. Los damnificados señalaron que lo perdieron todo, hasta sus documentos personales.