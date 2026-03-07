MIDAGRI despliega equipo técnico y coordina acciones de emergencia en Arequipa por lluvias

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) desplegó un equipo técnico en la región Arequipa para evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias intensas y coordinar acciones de respuesta inmediata.

Como parte de estas acciones, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos, llegó a la región y sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y su equipo técnico, con el objetivo de articular medidas frente a la emergencia.

INFORME PRELIMINAR

“Desde el MIDAGRI estamos coordinando con el Gobierno Regional y los distintos sectores para evaluar los daños y priorizar las acciones que permitan atender a los productores afectados por las lluvias”, señaló el viceministro Chirinos.

Durante el encuentro se presentó un informe preliminar sobre las afectaciones registradas en infraestructura de riego, áreas agrícolas, viviendas y vías de comunicación, así como las principales necesidades para atender a las zonas impactadas.

INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL

En el marco de la agenda de trabajo, el equipo del MIDAGRI participó en reuniones de coordinación en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), INDECI y otros sectores del Ejecutivo, con el propósito de consolidar una matriz de intervención multisectorial que permita acelerar las acciones de respuesta frente a la emergencia.

Asimismo, especialistas del sector realizaron evaluaciones en campo para identificar los puntos críticos y priorizar las acciones de recuperación y rehabilitación de la infraestructura agraria afectada.