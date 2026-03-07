MIDAGRI y gobiernos regionales firman adendas para continuar la titulación de predios rurales

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) suscribió adendas a los Convenios de Cooperación Interinstitucional con los gobiernos regionales de Junín, Cajamarca y Loreto, con el objetivo de continuar fortaleciendo el proceso de formalización y titulación de predios rurales en estas regiones.

Las acciones se desarrollan a través de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) del MIDAGRI, en el marco del Proyecto PTRT3, que impulsa el levantamiento catastral, diagnósticos físico-legal y socioambientales, así como los procesos de titulación e inscripción registral de predios rurales y comunidades campesinas y nativas. En ese marco, las adendas establecen que los profesionales que integrarán los grupos de trabajo, serán propuestos por los gobiernos regionales y evaluados por la UEGPS.

Es así, que en Junín, desde la firma del convenio en 2022 se han entregado 5,071 títulos de propiedad rural individual inscritos, además de la titulación de 29 comunidades campesinas y 12 comunidades nativas, lo que representa seguridad jurídica para miles de familias.

Por su parte, en Cajamarca, los avances alcanzados incluyen 31,802 títulos de propiedad rural individual inscritos y la titulación de 13 comunidades campesinas, fortaleciendo la seguridad jurídica de la tierra en beneficio de los productores.

Finalmente, en Loreto, el convenio ha permitido la inscripción de 124 títulos de propiedad rural individual y la titulación de 84 comunidades nativas, contribuyendo a la formalización de la propiedad rural en la Amazonía.

“La formalización de la propiedad rural es importante para el desarrollo del agro. Cuando un productor cuenta con su título de propiedad tiene seguridad jurídica, mayores oportunidades para invertir y mejorar su producción. Por eso, desde el MIDAGRI seguimos trabajando de manera articulada con los gobiernos regionales para cerrar brechas en la titulación de tierras y beneficiar a miles de familias agricultoras del país” señaló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.