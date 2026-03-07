Dos jóvenes fueron asesinados a balazos en Juliaca: ataque ocurrió frente a la sede del Poder Judicial

Sujetos armados acribillaron la tarde de ayer a dos jóvenes que estaban sentados en una banca de la plaza Zarumilla. El ataque se registró frente a la sede de la fiscalía, el Poder Judicial y el Cuartel de la ciudad de Juliaca.

Testigos revelaron que los dos asesinos llegaron en un automóvil blanco, bajaron y fueron al encuentro de sus víctimas, luego de disparar, fugaron en la misma unidad, su cómplice los esperaba con el vehículo encendido.

MOTIVOS DEL ATAQUE

Se conoció que uno de los muchachos dejó de existir en el lugar del ataque y el otro fue trasladado hasta el hospital Carlos Monge Medrano donde minutos después dejó de existir, se desconoce los motivos del ataque.

Tras intensos operativos por distintos sectores de la ciudad de Juliaca, región Puno, los policías intervinieron un vehículo y detuvieron a dos sujetos sospechosos del doble crimen; los apresados clamaban su inocencia.