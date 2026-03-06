Áncash: tres trabajadores municipales mueren tras caída de camioneta a barranco

El accidente se registró en el sector de Llanquish, cuando la camioneta en la que se trasladaban los trabajadores municipales se despistó y cayó a un barranco de más de 100 metros de profundidad.

Tres trabajadores de la Municipalidad Distrital de Succha fallecieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Aija, en la región Áncash. El hecho dejó además a una persona herida.

El accidente se registró en el sector de Llanquish, cuando la camioneta en la que se trasladaban los trabajadores municipales se despistó y cayó a un barranco de más de 100 metros de profundidad.

De acuerdo con información preliminar, las intensas lluvias que se registran en esta zona de la sierra de Aija habrían afectado las condiciones de la vía, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo antes de precipitarse al abismo.

Como consecuencia del impacto, tres ocupantes fallecieron en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Saúl Angello Robles Casimiro, Jaime Gustavo Quiñones Evangelista y Rafael Felipe Tito Flores, quienes laboraban en la Municipalidad Distrital de Succha.

INICIAN INVESTIGACIONES

Asimismo, se informó que una cuarta persona que viajaba en la unidad resultó herida y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Las labores de rescate se realizaron en condiciones difíciles debido a lo accidentado del terreno. En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas de este trágico accidente.