Gobierno dispone teletrabajo y clases virtuales por emergencia en suministro de gas

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el Gobierno implementará medidas temporales para reducir el impacto del incidente ocurrido en un ducto de gas natural en el distrito de Megantoni, en Cusco. Las disposiciones buscan asegurar la continuidad de las actividades en Lima y Callao mientras se normaliza el abastecimiento.

Entre las principales acciones, el sector público adoptará la modalidad de teletrabajo, mientras que se recomendó a las empresas privadas aplicar la misma alternativa o evaluar el adelanto de vacaciones para sus trabajadores en caso sea necesario.

CLASES VIRTUALES

En el ámbito educativo, el Ejecutivo dispuso que colegios, institutos y universidades desarrollen clases virtuales durante una semana, con el objetivo de evitar interrupciones en el calendario académico.

Asimismo, el Gobierno priorizará el suministro de gas para hogares y servicios esenciales, como salud, producción de alimentos, transporte y telecomunicaciones. También se incrementará temporalmente el vale FISE para el balón de gas de 10 kg de S/20 a S/30 para apoyar a más de un millón de familias.