Hombre muere electrocutado en Chimbote: realizaba labores sin tener implementos de seguridad

Vecinos del asentamiento humano Miraflores alto, distrito de Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash, quedaron conmocionados tras la muerte de hombre por una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos en un poste de alumbrado público.

El fallecido fue identificado como Juan R. (52), quien había sido llamado por los vecinos para realizar labores de electricidad. El hombre aceptó pues estaba sin trabajo e iba a recibir un pago, no era la primera vez que lo llamaban para este tipo de encargos.

QUEDÓ SUSPENDIDO

Trascendió que el trabajo se habría efectuado sin la autorización de la empresa Hidrandina, encargada de la distribución eléctrica en la región. La compañía no sabía de las labores encomendadas al sujeto, se habría enterado tras el fatal accidente.

Según información policial, el hombre inició los trabajos sin los implementos mínimos de seguridad. El sujeto quedó suspendido en el poste tras ser alcanzado por una descarga eléctrica, después de tres horas de ocurrido el accidente llegaron los bomberos y lo bajaron.