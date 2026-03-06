BCRP no tendrá que rediseñar monedas ni billetes: Congreso retrocede en polémica ley

El Congreso de la República aprobó una modificación a la ley que obligaba al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a cambiar el diseño de monedas y billetes, lo que incluía aumentar el tamaño de las monedas e incorporar el lema nacional “Firme y feliz por la unión”. La decisión busca evitar el impacto económico y operativo que implicaría rediseñar el dinero en circulación en el país.

Congreso modifica norma sobre símbolos patrios

La controversia se originó con la Ley 32251, publicada el 19 de enero de 2025, que unificó la regulación de los símbolos de la Patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales. Esta norma establecía que el BCRP debía mostrar en monedas y billetes un escudo diferente y el lema independentista “Firme y feliz por la unión”.

Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú advirtió que implementar estos cambios implicaría costos elevados y ajustes logísticos, ya que incluso se requeriría modificar el tamaño de las monedas, lo que impactaría en el sistema financiero y en las operaciones diarias de los consumidores.

Ajustes para el uso del escudo y el lema nacional

Durante el debate legislativo, el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Aragón Carreño, explicó que la modificación busca realizar precisiones sobre el uso del escudo de armas y del lema nacional en el dinero peruano.

El parlamentario señaló que se permitirá que el BCRP continúe utilizando el escudo de armas en monedas y billetes, debido a que existe una práctica histórica que respalda su uso como símbolo del Estado.

Decisión final quedará en manos del BCRP

En cuanto al lema nacional, el BCRP consideró que no es oportuno exigir su inclusión en monedas y billetes, ya que podría generar problemas operativos y afectar los elementos de seguridad utilizados para garantizar la autenticidad del dinero.

Además, se recordó que actualmente circulan cerca de 5 mil millones de monedas en el Perú, con una vida útil aproximada de 30 años, por lo que un rediseño podría generar confusión entre los ciudadanos si coexistieran monedas con características diferentes.

Con la modificación aprobada por el Congreso, la decisión de cambiar el diseño de monedas y billetes quedará finalmente en manos del Directorio del BCRP, siempre que así lo considere necesario.