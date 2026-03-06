Nacionales

Hace 34 minutos

Cusco: borran pintas y grafitis en muros incas, paredes y portales tras celebración de los carnavales

Exhortan a la población y los visitantes a celebrar con responsabilidad y respeto por el patrimonio cultural, evitando el uso de productos que dañan los muros y estructuras históricas.

Foto Andina



La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, informó que la mañana de ayer se inició el retiro de pintas y grafitis que realizaron en muros incas, paredes y portales durante la multitudinaria celebración de los carnavales en el centro histórico.

Trabajadores de la municipalidad del Cusco y decenas de voluntarios, en su mayoría jóvenes, colaboraron en la limpieza, ellos indicaron que los químicos de las pinturas afectan seriamente la superficie de los elementos líticos incas, provocando daños irreversibles.

CAPA NATURAL

Julio Sierra, responsable de la DDC de Cusco, dijo que “Estos productos afectan la pátina de los muros inca, una capa natural que se ha formado durante siglos. Al aplicarse estos químicos se producen reacciones que deterioran la piedra y alteran su apariencia”. 

Por lo que exhortó a la población y a los visitantes a celebrar los carnavales y otras festividades con responsabilidad y respeto por el patrimonio cultural, evitando el uso de tintes, pintura, espumas u otros productos los muros y estructuras históricas.


Temas Relacionados: CarnavalesCuscoFestividadesGrafitisMuro IncaPintas

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO