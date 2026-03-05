¡Descubren nueva especie de pez en la Amazonía peruana!

El hallazgo fue informado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y publicado en la revista científica Journal of Fish Biology.

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva especie de pez del género Pyrrhulina, denominada Pyrrhulina punctata, en la cuenca del río Tigre, afluente del río Marañón, en la región Loreto.

El hallazgo fue informado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y publicado en la revista científica Journal of Fish Biology, lo que representa un importante aporte al conocimiento de la biodiversidad amazónica.

Los autores del estudio son los investigadores Andre Netto-Ferreira y Lorena Vieira de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil); Taina Souza de la Universidade Federal de Mato Grosso (Brasil); Morgan Ruiz-Tafur del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, Perú); y James Garcia-Ayala de la Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brasil).

La especie fue registrada en quebradas y afluentes del río Tigre dentro de la Reserva Nacional Pucacuro, área natural protegida que conserva bosques tropicales con alta diversidad biológica y endemismo.

El holotipo fue recolectado en la quebrada Brashico, mientras que los paratipos provienen de localidades como playa Mabumdi, quebrada Monterriguillo y quebrada Boca Alemán, todas dentro de la cuenca del río Tigre.

Según el Sernanp, estos ambientes se caracterizan por corrientes lentas, fondos arenosos y aguas claras, condiciones ideales para la presencia de peces ornamentales amazónicos.

Características de la nueva especie

Pyrrhulina punctata destaca por presentar entre siete y dieciséis manchas oscuras irregulares en los flancos, visibles tanto en juveniles como en adultos. Además, los machos adultos poseen aletas dorsales, pélvicas y anales alargadas con marcas oscuras en sus membranas.

Entre otras características, la especie presenta un mayor número de escamas en la línea lateral (entre 26 y 28) y más dientes en comparación con especies cercanas. Su coloración de fondo es amarillenta con manchas conspicuas, lo que le otorga un aspecto ornamental particular.

El descubrimiento no solo amplía el inventario de peces amazónicos, sino que también resalta la importancia de la investigación científica en áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional Pucacuro y el potencial de la ictiofauna peruana para contribuir a iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía.