Indignados vecinos linchan a ladrón en Puno: durante asalto dejó herida de bala a una mujer

Vecinos del distrito de San Miguel, en la región Puno, cansados de los constantes asaltos, capturaron y golpearon a un ladrón, que junto a tres cómplices, asaltó pistola en mano y con gran violencia a una pareja de esposos.

El suceso se registró anoche, en la urbanización Ciudad de Dios, en el mencionado distrito; el delincuente falleció al parecer producto de los golpes que recibió de los indignados moradores, informa Exitosa.

Testigos revelaron que el fallecido y sus tres cómplices, que se movilizaban en dos motos, interceptaron a la pareja que estaba por ingresar a su casa y le arrebataron una fuerte suma de dinero, que habían recibido de una junta.

GRAVEMENTE HERIDA

En el forcejeo los bandidos realizaron varios disparos, uno de ellos impactó en el abdomen a la mujer, dejándola gravemente herida, fue trasladada a un nosocomio cercano. Los gritos de auxilio de la pareja alertaron a los vecinos.

Quienes detuvieron a uno de los ladrones y los tres restantes huyeron en las motos. Al llegar la policía a la zona, todos los vecinos estaban en sus viviendas y el cuerpo del delincuente yacía sin vida en medio de la calle.