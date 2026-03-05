Detonan explosivo en una vivienda de Trujillo: ataque no dejó víctimas solo daños materiales

Momentos de pánico vivieron anoche vecinos del sector Buenos Aires Sur, en el distrito trujillano de Víctor Larco, cuando criminales detonaron un explosivo en una casa de dos pisos situada en la calle Carlos Cox.

Los propietarios de la vivienda, dedicados a la venta de comidas al paso, indicaron que no han recibido amenazas de extorsionadores, por lo que piensan que los maleantes se habrían equivocado de objetivo.

RESTOS DE EXPLOSIVOS

“Al escuchar la explosión salimos y vimos que había humo en la entrada de la casa. Hay daños materiales. No hemos recibido amenazas ni llamada, ha sido una equivocación”, indicó la hija de la propietaria.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría de Buenos Aires, quienes recogieron los restos del explosivo e iniciaron las investigaciones. El atentado no dejó heridos ni fallecidos solo daños materiales y un gran susto.