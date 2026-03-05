Carretera Central: ordenan cierre total de la vía por deslizamiento de rocas a la altura de Huarochirí

La Policía de Carreteras dispuso hoy, 5 de marzo, el cierre total de la Carretera Central por el deslizamiento de rocas y tierra registrado a la altura del kilómetro 53, distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región Lima.

La medida se dispuso ante los derrumbes, debido a las lluvias intensas, que representa un peligro para los transportistas que circulan por la zona. La Carretera Central está cerrada desde el kilómetro 48, cerca del peaje de Corcona.

TOMAR PRECAUCIONES

La concesionaria Deviandes informó que sus representantes están evaluando la magnitud de los derrumbes. El cierre se dispuso desde las 00:20 horas de hoy, mientras se coordinan acciones para la habilitación de la vía.

Las autoridades recomendaron a los transportistas tomar las precauciones del caso, evitar dirigirse hacia el tramo afectado y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura de la transitada autopista.