Casi 43 mil centros poblados expuestos a desastres naturales por lluvias, alerta Cenepred

Un reciente informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) encendió las alarmas en el país. El estudio sobre escenarios de riesgo por lluvias para el periodo marzo–mayo de 2026 revela que miles de comunidades podrían verse afectadas por huaicos, deslizamientos e inundaciones, fenómenos naturales que se intensifican durante la temporada de precipitaciones.

Miles de centros poblados en riesgo

De acuerdo con el reporte oficial del Cenepred, se identificaron 42 mil 949 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto de sufrir daños por movimientos en masa, como huaicos, deslizamientos y derrumbes. Estas zonas concentran a 2 millones 652 mil 429 personas, además de 1 millón 217 mil 492 viviendas, lo que evidencia la magnitud del peligro en diversas regiones del país.

El estudio también advierte que la exposición al riesgo alcanza 2 mil 563 establecimientos de salud, 24 mil 941 locales educativos y más de 4.3 millones de hectáreas de superficie agrícola, lo que podría impactar seriamente en servicios básicos y en la producción agrícola nacional. Entre los departamentos con mayor población en riesgo destacan Cusco, Cajamarca, Áncash, Puno y Piura, regiones que concentran cientos de miles de habitantes expuestos a estos fenómenos naturales.

Inundaciones amenazan a miles de comunidades

El informe del Cenepred también analizó el escenario de riesgo por inundaciones durante el mismo periodo. En este caso, se estima que 5 mil 515 centros poblados presentan un nivel de riesgo muy alto, situación que podría afectar a 1 millón 962 mil 051 personas en todo el territorio nacional.

Asimismo, el posible impacto de las inundaciones alcanzaría 633 mil 477 viviendas, 1 695 establecimientos de salud y 9 mil 391 locales educativos, además de 779 mil 617 hectáreas de superficie agrícola. Los departamentos con mayor población expuesta a este tipo de emergencias son Piura, Cajamarca, Ucayali, Áncash y Junín, donde las lluvias intensas podrían generar serios problemas en infraestructura y actividades productivas.

Ante este panorama, el Cenepred señaló que estos estudios buscan servir como herramienta para que autoridades regionales y locales prioricen acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres, así como para que la población adopte medidas de preparación frente a posibles emergencias provocadas por lluvias, inundaciones y huaicos en el Perú.