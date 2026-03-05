Ucayali: fuertes vientos levantaron calaminas y derribaron estructuras ligeras en distintos sectores

Vientos superiores a los 45 kilómetros por hora se registraron la tarde de ayer en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, generando preocupación entre los ciudadanos, pues levantaron calaminas y afectaron varias casas de material precario.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), había advertido la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad durante el miércoles 4 y jueves 5 de marzo en la Amazonía, acompañadas de fuertes vientos.

LUGARES SEGUROS

Moradores de los sectores Roca Fuerte, Pachacútec, Santa Rosa de Manantay y La Perla, informaron que los fuertes vientos desprendieron las calaminas de los techos, derribaron algunas casas construidas con materiales frágiles, etc.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ucayali recomendó a los ciudadanos mantenerse en lugares seguros de la vivienda, reforzar los techos y evitar permanecer cerca de árboles o postes inestables.