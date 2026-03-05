Volcán Sabancaya registra tercera explosión y dispersa cenizas hacia seis distritos de Arequipa

El volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, registró este miércoles 4 de marzo su tercera explosión con dispersión de cenizas, según informó el Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo a la entidad, el evento ocurrió a las 9:23 p.m. y se suma a dos explosiones previas reportadas a las 10:15 a.m. y 5:17 p.m., todas con nivel de alerta naranja. La ceniza se dispersa en un radio de 10 kilómetros hacia los sectores norte y noroeste, afectando a los distritos de Maca, Lari, Madrigal, Cabanaconde y Tapay, así como centros poblados de la zona.

Segundo volcán más activo del Perú

El Sabancaya es el segundo volcán más activo del país y, desde 2016, se encuentra en plena erupción. Ubicado a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa, el macizo se caracteriza por generar explosiones volcánicas y emisiones de ceniza y gases acompañadas de la expulsión de fragmentos de roca volcánica. El IGP inició los estudios vulcanológicos en el país tras su reactivación en 1988, y desde entonces mantiene un monitoreo constante de su actividad.

Monitoreo permanente

El Centro Vulcanológico Nacional, servicio oficial encargado del monitoreo y alerta temprana de erupciones volcánicas en el país, opera redes de monitoreo en tiempo real en 13 volcanes activos y potencialmente activos.

Cabe resaltar, que el Cenvul continúa generando alertas y reportes clave para la gestión del riesgo volcánico, fundamentales para que las autoridades y población tomen las medidas preventivas necesarias ante la constante actividad del Sabancaya.