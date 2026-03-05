Tumbes: cuatro personas fueron asesinadas a balazos al interior de un concurrido bar

El suceso ha conmocionado a la ciudad de Tumbes. Tres mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos la noche del último martes, 03 de marzo, en un concurrido bar del barrio Las Mercedes.

Las víctimas son Sarai Z., Carmen S., y Dayan F., quienes murieron en el lugar. Mientras que Jorge P., fue evacuado al hospital Regional, pero falleció en el camino debido a sus múltiples heridas.

CRIMINALES DE ECUADOR

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque. Testigos indicaron que los responsables serían bandas criminales de Ecuador, que desde hace meses actúan impunemente en la ciudad.

Las autoridades trasladaron los cuerpos de las féminas a la morgue hasta donde llegaron sus familiares, quienes exigieron celeridad en las investigaciones y que se castigue a los responsables.