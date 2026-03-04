¡Nuevo hallazgo! Descubren nueva especie de ratón semiacuática en los Andes del Perú

La nueva especie, denominada Incanomys parviauris, fue presentada en la revista científica American Museum Novitates, una de las publicaciones más reconocidas en el ámbito de la zoología.

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, el Perú suma un hallazgo clave para la ciencia y la conservación. Un equipo internacional de investigadores ha descrito una nueva especie de roedor semiacuático en los bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes, ampliando el conocimiento sobre la biodiversidad andina y confirmando que estos ecosistemas aún albergan especies desconocidas.

La nueva especie, denominada Incanomys parviauris, fue presentada en la revista científica American Museum Novitates, una de las publicaciones más reconocidas en el ámbito de la zoología. El estudio destaca la importancia de la investigación sistemática en zonas de alta montaña, donde la complejidad del relieve y las condiciones climáticas favorecen altos niveles de endemismo.

Investigación en ecosistemas de alta montaña

El trabajo fue desarrollado por Pamela Sánchez-Vendizú (Universidad Austral de Chile y Universidade Federal do Pará), Edson F. Abreu (Angelo State University), Víctor Pacheco (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y Silvia E. Pavan (California State Polytechnic University). Los autores combinaron análisis morfológicos y genéticos para confirmar que se trata de una especie distinta dentro del género Incanomys.

El holotipo fue registrado en el refugio Las Lechuzas, dentro del Santuario Nacional Cordillera de Colán, mientras que el paratipo proviene del sector Las Papayas, en el Parque Nacional del Río Abiseo.

La especie se caracteriza por orejas pequeñas ocultas por el pelaje, cuatro almohadillas en las manos, rasgos particulares en el cráneo y un pelaje dorsal grisáceo con vientre plateado. Los análisis genéticos revelaron que Incanomys parviauris es una especie hermana de Incanomys mayopuma, descrita recientemente para el Perú y registrada en el Santuario Histórico de Machupicchu. Este parentesco refuerza la idea de que los Andes peruanos siguen siendo un centro activo de diversificación biológica.

Actualmente, la especie se encuentra protegida en cuatro unidades de conservación, entre ellas áreas naturales protegidas, regionales y privadas. Al respecto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado destacó que el descubrimiento subraya la necesidad de fortalecer el monitoreo y la investigación en ecosistemas de montaña, así como el rol clave de estas áreas como refugios de biodiversidad y escenarios fundamentales para el avance científico.